Депутат объяснил отсутствие водопровода в детских больницах

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Отсутствие водопровода в трети всех детских больниц в России связано с неправильным распределением финансирования в стране. Такую оценку положению дел дал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

О том, что у 30% детских больниц и поликлиник нет водопровода, стало известно из отчета Счетной палаты. Также проверяющие озвучили цифры, что в 50% медучреждений нет горячей воды, а в 35% случаях и канализации. Депутат Говорин в интервью радио Sputnik связал такое положение дел с тем, что медицину должны финансировать регионы, а у них нет денег.

"На мой взгляд, такие проблемы связаны с дефицитом бюджета субъектов Федерации. Регионы должны вкладывать свою долю в финансирование здравоохранения, и главным образом эти средства должны идти на содержание медицинских организаций, но большое количество субъектов Федерации имеют дефицитный бюджет. По этой причине они и не вкладывали средства в содержание медицинских организаций. Я думаю, что это – одна из главных причин такого обветшалого состояния", - считает депутат.

Один из немногих регионов, где с медициной все в порядке – это Москва. В столичных детских поликлиниках и больницах с водоснабжением и канализацией все нормально. Положение дел меняется через несколько сотен километров от Москвы. Многодетная мать Елена, которая живет в городе Владимир, рассказала радио Sputnik, что ей приходится водить своих детей в поликлинику "времен СССР".

"У меня трое детей, старшей дочери уже 23 года. И вот считайте, с ее раннего возраста я вожу своих детей в Детскую городскую поликлинику №2 города Владимира. Вода ледяная. Если повернуть в сторону горячей, из крана вообще ничего не польется. Но разве можно ждать горячую воду, когда там остался ремонт со времен СССР? Плитка вся валится: и в коридорах, и в туалетах. Запах жуткий. А нехватка врачей? Мой сын получил во Владимире квоту на операцию, абсолютно несложную, в Москве. Это говорит о том, что в нашем городе нет нужных специалистов. Поэтому, о какой воде вообще идет речь? Есть проблемы куда серьезнее. И не только в детских поликлиниках", - рассказала многодетная мать.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/