Нарколог объяснил, почему люди не могут бросить курить
Стресс, который испытывает человек при попытке бросить курить, оказался не более чем мифом, на самом деле за этой реакцией организма скрыт глубинный страх. Откуда он берется, рассказал психиатр-нарколог Евгений Бучацкий.
Курение вредит вашему здоровью – это истина, с которой уже никто не осмеливается спорить. С другой стороны, даже зная этот тезис, бросать вредную привычку собираются далеко не все курильщики.
Причина такого нелогичного поведения кроется в "стрессе", который якобы испытывает человек, отказавшийся от курения. Евгений Бучацкий уверен, что тут идет подмена понятий. Речь идет не о стрессе, а о страхе перед неопределенным будущим."Курение – это и есть главный стресс для организма. Когда бросаешь курить, организм наоборот восстанавливается. То, что курильщики называют стрессом, – это, скорее всего, страх перед тем, чтобы бросить курить. Как у любого зависимого человека, у курильщика есть чувство страха. Желание бросить имеется, но мешает чувство страха. В голове возникает один и тот же вопрос: если я не буду курить, то что я буду делать дальше", – считает нарколог.
Способом подавить этот страх с недавних пор считается постепенный переход от обычных сигарет к электронным средствам потребления никотина. В общественном сознании укоренился миф, что это первый шаг к полному отказу от курения. С этой позицией не согласен Евгений Бучацкий. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik. "В отношении гаджетов есть миф, что это может помочь бросить курить. Чаще всего люди замещают одно курение другим. Ну не совсем курением, а парением вейпа или использованием тех же электронных сигарет. Это все замещение и не более того", – пояснил нарколог.
Источник: МИА «Россия сегодня»