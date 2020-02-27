Нарколог объяснил, почему люди не могут бросить курить

/Здоровье/

Стресс, который испытывает человек при попытке бросить курить, оказался не более чем мифом, на самом деле за этой реакцией организма скрыт глубинный страх. Откуда он берется, рассказал психиатр-нарколог Евгений Бучацкий.

Курение вредит вашему здоровью – это истина, с которой уже никто не осмеливается спорить. С другой стороны, даже зная этот тезис, бросать вредную привычку собираются далеко не все курильщики.

Причина такого нелогичного поведения кроется в "стрессе", который якобы испытывает человек, отказавшийся от курения. Евгений Бучацкий уверен, что тут идет подмена понятий. Речь идет не о стрессе, а о страхе перед неопределенным будущим."Курение – это и есть главный стресс для организма. Когда бросаешь курить, организм наоборот восстанавливается. То, что курильщики называют стрессом, – это, скорее всего, страх перед тем, чтобы бросить курить. Как у любого зависимого человека, у курильщика есть чувство страха. Желание бросить имеется, но мешает чувство страха. В голове возникает один и тот же вопрос: если я не буду курить, то что я буду делать дальше", – считает нарколог.

Способом подавить этот страх с недавних пор считается постепенный переход от обычных сигарет к электронным средствам потребления никотина. В общественном сознании укоренился миф, что это первый шаг к полному отказу от курения. С этой позицией не согласен Евгений Бучацкий. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik. "В отношении гаджетов есть миф, что это может помочь бросить курить. Чаще всего люди замещают одно курение другим. Ну не совсем курением, а парением вейпа или использованием тех же электронных сигарет. Это все замещение и не более того", – пояснил нарколог.

Источник: МИА «Россия сегодня»