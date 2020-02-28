Действия России в борьбе с коронавирусом могут быть примером

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ВОЗ одобрила "агрессивный" подход России к борьбе с коронавирусом. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов, в короткие сроки удалось создать эффективную систему по предотвращению распространения болезни.

Усилия России по борьбе с коронавирусом оценили в ВОЗ. Успехи в этом направлении отметил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. "Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам. Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают", - цитирует РИА Новости слова Гебрейесуса на брифинге ВОЗ.

Он подчеркнул, что от появления новых случаев никто не застрахован: например, в Швеции и Финляндии до недавнего времени число заболевших не менялось, однако накануне стало известно о новых случаях заражения. Глава ВОЗ также отметил слаженные действия китайских властей, приложивших большие усилия к предотвращению распространения вируса. Гебрейесус заявил, что пока рано объявлять о пандемии, несмотря на глобальное распространение вируса. При этом он отметил, что вспышка Covid-19 в Италии стала для организации неожиданностью.

Для борьбы с распространением инфекции российское правительство запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы на Дальнем Востоке, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян. Накануне МИД порекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, Россия ответственно отнеслась к борьбе с распространением коронавируса, все меры оказались оправданными.

"Россия, пожалуй, наиболее ответственно отнеслась к эпидемии. Речь идет и о действиях, связанных с проверкой въезжающих граждан, и о прекращении сообщения. Фактически в короткие сроки создана эффективная система мониторинга ситуации и предупреждения возможности распространения вируса. При этом важным достоинством данных действий является высокая степень координации разных ведомств и достаточно эффективная деятельность по разъяснению населению тех мер, которые нужны при распространении коронавируса. Общество с пониманием относится к этим действиям и адекватно реагирует, несмотря на определенные попытки со стороны некоторых сил дестабилизировать ситуацию и сеять панику. Думаю, что действия России могут быть примером для многих других стран по борьбе с подобного рода опасностью", - считает Владимир Шаповалов.

Источник: МИА «Россия сегодня»