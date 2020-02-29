"Не время руки пожимать". Как уберечься от коронавируса

/Здоровье/

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс рассказал о защите против коронавируса в клубе, в частности, запрещены рукопожатия. В эфире радио Sputnik эксперт по биобезопасности Николай Дурманов прокомментировал запреты для футболистов, а также дал свои рекомендации.

Рукопожатия на базе "Ньюкасла" запрещены из-за опасений коронавируса. Об этом рассказал главный тренер английского футбольного клуба Стив Брюс. По его словам, в "Ньюкасле" игроки и персонал каждое утро на базе клуба пожимали друг другу руки. "Есть ритуал, когда все жмут друг другу руки, как только мы видимся каждое утро. Мы прекратили это делать по совету врача. У нас есть превосходный врач, он держит нас в курсе того, что надо делать", – цитирует Брюса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что испанский футбольный клуб "Валенсия" отменил предматчевую пресс-конференцию из-за коронавируса. Общение игроков и тренера со СМИ должно было состояться перед матчем 26-го тура чемпионата Испании против "Бетиса". Данное решение было принято после того, как в Испании были диагностированы случаи заражения коронавирусом. В эфире радио Sputnik эксперт по биобезопасности, ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов прокомментировал запреты для футболистов.

"Рекомендации футбольного клуба "Ньюкасла" вполне медицински обоснованы. Это как раз то, что нужно брать в расчет не только футболистам, но и всем остальным гражданам. Поскольку мы любим при встрече друг другу руки пожимать, обниматься, иногда даже целоваться. Но сейчас не то время, чтобы этим заниматься. Так что это вполне резонный совет. И он вообще находится в рамках советов, которые дают медики: не находиться там, где много людей, особенно тех, которые кашляют и чихают, постараться сократить до минимума любые контакты в жизненных, в рабочих ситуациях", – сказал Николай Дурманов.

По его словам, не стоит полагаться лишь на медицинские одноразовые маски. "Маски – еще не гарантия того, что можно уберечься от мелких частичек, содержащих вирусы. Гигиена рук здесь гораздо более важна, чем все экзотические советы. Надо почаще мыть руки, протирать поверхности антисептическими веществами. Но надо помнить, что вирус – это не бактерия. И если для дезинфекции применяются спиртовые растворы, то их крепость должна быть не меньше 60-ти градусов. Обычные гели для протирания рук могут быть не столь эффективны, как люди думают", – отметил Николай Дурманов.

Власти Китая в конце декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.

Источник: МИА «Россия сегодня»