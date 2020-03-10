Нужна помощь юному Семёну Муклецову!

/Здоровье/

Сёмочка — третий, желанный ребенок, у родителей уже есть две дочки. До года мальчик считался здоровым ребенком. Тугоухость проявилась после болезни ребенка в одиннадцать месяцев. Многочисленные обследования слуха привели к единственно возможному виду помощи — кохлеарной имплантации, операции по вживлению медицинского прибора, протеза, позволяющего компенсировать потерю слуха.

Но до операции и после нее необходимо носить цифровые программируемые слуховые аппараты. Купить самостоятельно слуховые аппараты семья пожарного с тремя детьми и мамой в декрете, конечно, не может.

Краснодарец Сема Муклецов, 2 года. У него двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Ему требуются слуховые аппараты, стоимостью 143 360 рублей.

"Сёма родился здоровым. Аудиоскрининг новорожденных отклонений по слуху не показал. В 11 месяцев у сына поднялась температура, случились ночные судороги. Когда Сёма выздоровел, он перестал откликаться на свое имя и пытаться говорить. Врач убеждал нас, что многие дети молчат до трех лет, но мы волновались и обратились в платную клинику, где у Семена диагностировали двустороннюю сенсоневральную тугоухость 4-й степени. Сурдолог сказал, что единственный выход – это кохлеарная имплантация. Операцию проведут в этом году за государственный счет. Но до этого врач настоятельно рекомендует установить сыну мощные слуховые аппараты, чтобы Сёма начал различать звуки, учился их произносить, познавал окружающий мир. Один аппарат сын будет носить и после операции. Но за счет госбюджета такие слуховые аппараты не предоставляются. А купить их у нас нет возможности – в семье трое детей, денег хватает только на еду. Помогите нам, пожалуйста!" - рассказала Екатерина Муклецова, Краснодар.

Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар) пояснила: «Сёма является кандидатом для проведения кохлеарной имплантации. Для слухоречевой реабилитации в период до операции ребенок должен пользоваться слуховыми аппаратами. Рекомендуется бинауральное слухопротезирование цифровыми многоканальными сверхмощными слуховыми аппаратами».

Как помочь Сёме?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/103

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Сёма Муклецов)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Сёмы Муклецова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Сёмы Муклецова

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Сёма Муклецов);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд