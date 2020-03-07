Наталья Майорова: Новороссийцы умеют быть милосердными...

/Здоровье/

В 24 раз в Новороссийске проходит благотворительная акция «Спаси и Сохрани», направленная на помощь больным детям и детям-инвалидам. Об этом сообщила в социальных сетях заместитель главы администрации города-героя Новороссийска Наталья Майорова.

Новороссийский благотворительный фонд «Спаси и Сохрани» оказывает помощь больным детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в оказании адресной материальной помощи, содействует в сборе средств на оплату лечения детей, оплату проезда к месту лечения детей, приобретения приспособлений и оборудования для реабилитации детей. Фондом помощи больным детям ежегодно проводятся благотворительные акции и вечера в поддержку детей, которые каждый день борются за жизнь и мечтают о главном – выздороветь!

В 2019 году фондом было собрано порядка 8 млн. рублей, тем самым оказана помощь 140 больным детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Сегодня более 60 детей, нуждаются в дорогостоящем лечении и реабилитации. Прием заявлений на оказание помощи ещё ведётся.

"Призываем новороссийцев помочь детям, которым необходимо дорогостоящее лечение, и принять участие в акции «Спаси и Сохрани», - завершает свой пост Наталья Майорова.