Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ "О введении режима повышенной готовности" в связи с угрозой распространения коронавируса". Среди перечисленных мер в пункте 3 документа предлагается обязать граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.

Ранее на горячей линии департамента здравоохранения порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что в перечень "других государств" Роспотребнадзор включил также США, Великобританию, Норвегию и Швецию.

В документе также перечислены другие меры, связанные с распространением инфекции. Среди них — помощь заболевшим на дому, требование к работодателям обеспечить измерение температуры на рабочих местах. Департаменту здравоохранения предписывается организовать работу медучреждений с приоритетом оказания помощи на дому "лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, а также пациентам старше 60 лет".