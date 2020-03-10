Польза плавания в бассейне на спине для здоровья и позвоночника

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Вы несомненно замечали, что большинство пловцов имеют просто превосходную фигуру, не говоря о правильной осанке и накаченном теле. Но задумывались ли вы, в чем именно секрет, и как они достигают столь потрясающих результатов?

Но привлекательность и красота не всегда являются главной целью занятий, поскольку кроме всего прочего, такие тренировки положительно сказываются и на работе опорно-двигательного аппарата человека. Если вас долгое время беспокоят боли в спине, или просто хотите избавиться от проблем с осанкой, стоит узнать в чем польза и время плавания на спине в бассейне, а также с какими проблемами помогают бороться такие упражнения.

Чтобы упростить для вас поиск информации о пользе плавания для спины и позвоночника, мы собрали все факты об этом в одной статье. Мы собрали и несколько полезных советов, которые помогут подготовиться к тренировке, и избавят от массы ошибок в начале пути.

Общая польза от регулярных занятий плаванием

Перед знакомством с плаванием на спине, стоит узнать больше об общем воздействии и влиянии плавательных упражнений на ваш организм. Эта информация позволит изначально определить стоит ли вам уделять время этому виду спорта, и какие последствия вас ждут после занятий.

Все эти свойства касаются любого вида плавания:

Проработка мышечной сетки. Любые физические упражнения положительно сказываются на состоянии мышц. В случае с плаванием организм более активно использует те мышечные ткани, которые практически невозможно использовать при классической тренировке. Результатом этого является прекрасное и рельефное тело.

Укрепление и тренировка органов кровеносной системы. Занятия в бассейне с легкостью заменят кардио-тренировки, поэтому все врачи рекомендуют плавать хотя бы один раз в неделю. Для эффективного укрепления сердца и сосудов стоит увеличить частоту до минимальных 2-3 тренировок в неделю.

Развитие и укрепление дыхательной системы. Активное сокращение легких в процессе плавания в бассейне позволяет не просто укрепить и повысить выносливость легких, но и увеличить их объем. Этот эффект положительно сказывается на питании клеток организма кислородом, а значит вы замедлите процесс старения.

Отсутствие вреда для суставов. Благодаря созданию нагрузки на мышцы и суставы под водой, степень износа последних существенно снижается, в отличие от легкой и тяжелой атлетики, и других видов нагрузки.

Эффективное сжигание подкожного жира. Одним из наиболее важных качеств плавания является способность воздействовать на слои подкожного жира, который невозможно сжечь даже при помощи самых сложных и длительных тренировок.

Повышение гибкости тела. Регулярные тренировки по плаванию в бассейне позволяют существенно повысить гибкость вашего тела, сделать мышцы и суставы более подвижными, что скажется на вашей грациозности.

Снятие стресса. Последний, но не менее важный фактор, который иногда попросту перекрывает все остальные. Занятия в воде позволяют расслабиться не только физически, но и снять психологическое напряжение.

Именно благодаря настолько широкому положительному воздействию на организм, плавание стало настолько популярным.

Противопоказания плаванию

Несмотря на положительные факторы, все же этот вид тренировок имеет противопоказания, и подходит не всем. Если вы слишком увлеклись философией этого спорта, стоит познакомиться с этой информацией ближе.

В первую очередь запрет на занятия в бассейне имеют люди со следующими особенностями:

Патологические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Вирусные и бактериальные инфекции, хронические заболевания.

Кожные заболевания (экзема, дерматит, и т.д).

Сбои и нарушения центральной нервной системы.

Обострение остеохондроза и радикулита.

Независимо от вашего самочувствия, и уверенности в себе, перед началом посещения публичного бассейна стоит проконсультироваться с доктором.

Многие относят к противопоказаниям и неумение плавать, но это абсолютно неоправданно, ведь научиться это достаточно просто. Просто запишитесь на занятия к опытному тренеру, или начните обучение самостоятельно в собственном бассейне. У вас его до сих пор нет? Если вы прониклись философией плавания, и хотите заниматься вдали от шума большого города, можете с легкостью заказать его себе домой здесь — https://www.aquarai.ru/stroitelstvo-basseinov.html.

Какие мышцы работают в процессе плавания?

Мысль о том, что тренировки в воде активируют практически все мышцы тела никак не абсурдна, и это легко подтвердить, всего лишь взгляните на этот список.

В процессе плавания задействуются:

Плечи и руки. В процессе сгибания и выпрямления рук вы активно задействуете бицепсы и трицепсы, если же говорить о плечах, тот тут активизируются дельтовидные мышцы, глубокий сгибатель пальцев и плечелучевая мышца.

Центральная часть тела. В этой части больше всего нагружаются широчайшие мышцы спины, трапеция, а также мышцы кора и пресс. Кроме них вы активно используете грудные и шейные мышцы, а также большие и малые круглые и ромбовидные мышцы.

Ноги и нижняя часть тела. Кроме ягодиц, в плавании задействуется двуглавые мышцы бёдер и квадрицепсы.

Как видно из этого списка, ваше тело действительно активно трудится в процессе плавания, при этом наш мозг психологически отдыхает. Благодаря этому вы с лёгкостью укрепите свой организм, не доставив ему хлопот

В чем именно польза от плавания на спине?

Многие пловцы недооценивают стиль плавания на спине, поскольку он менее эффектен и активен. Несмотря на это, подобные упражнения положительно сказываются на организме.

Влияние плавания на спине на организм:

Исправление и улучшение осанки. Основное преимущество стиля, поскольку ни один другой не оказывает такого влияния на осанку человека. Регулярные тренировки позволяют укрепить широчайшие мышцы спины, которые вытягивают плечи назад. Именно благодаря этому большинству пловцов удается исправить осанку, и сделать ее практически идеальной. Укрепление кора. В лежачем положении в воде достаточно сложно удерживать тело в ровном положении, поэтому в процессе тренировки ощутимо работают мышцы кора. Они поддаются статическим нагрузкам (длительной сокращение, длительное разжатие), что положительно сказывается на их выносливости и рельефе. Проработка мышц бедер. Техника плавания на спине активно задействует квадрицепсы, что положительно сказывается на внешнем виде и состоянии ног. Кроме этого, этот вид плавания прекрасно подходит бегунам, поскольку отлично тренирует мышцы ног в процессе преодоления сопротивления воды. Тонизация бицепсов. Конечно эта тренировка не сравнится с регулярными походами в зал, тем не менее плавание позволяет привести свои бицепсы в тонус, и сделать их более рельефными.



Кроме прямого воздействия на мышцы тела, подобный способ прекрасно подходит для внесения разнообразия в тренировки по плаванию, ведь кроль и брасс достаточно быстро надоедают. За счет меньших нагрузок плавание на спине часто используют в качестве процедуры для плавного снижения нагрузок и отдыха после активных тренировок. Данный стиль позволяет плавно снизить нагрузку, восстановить ваш пульс и ритм дыхания, что снижает риски травматизма внутренних органов.

Если вы не знали в чем польза плавания на спине для позвоночника, мы предоставили вам исчерпывающую информацию об этом стиле и его воздействие на организм в целом. Обязательно учитывайте противопоказания, ведь подобные нагрузки могут нанести непоправимый вред организму, особенно при наличии всех перечисленных заболеваний и отклонений.

Заниматься плаванием на спине можно как в бассейнах, так и в открытых водоемах, например на речке или в море. Если же вы новичок, и лишь хотите начать обучение плаванию, или желаете улучшить состояние здоровья за счет плавания на спине, стоит все же обратить внимание на бассейны. В процессе занятий велика вероятность захлебнуть немного воды, но пусть лучше это будет хлорированная очищенная жидкость, чем достаточно опасная речная или морская вода, способная занести инфекции и вирусы в организм, запустить воспалительные процессы.

Евгений Счастливый