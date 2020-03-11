Врач назвал опасным чрезмерное увлечение гигиеной рук

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Все хорошо в меру, в том числе и погоня за гигиеной, полагает врач Алексей Бессмертный. В интервью он объяснил, почему слишком частое мытье рук с мылом может принести вред вместо пользы.

То, что в течение дня мыть руки лучше не только перед едой, известно каждому, наверное, с дошкольного возраста. А в период распространения инфекций врачи советуют подходить к умывальнику еще чаще. Конечно, это не даст стопроцентную защиту от болезней, но повысит шансы избежать многих неприятных заболеваний.

Если руки грязные, то мыть их, разумеется, нужно с мылом ? неважно, традиционным твердым или жидким. В то же время, лучше избегать чрезмерного использования моющих средств, рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог, ведущий медицинской программы на телеканале "Пятница" Алексей Бессмертный.

"Гигиена рук важна, особенно в период сезонного заболевания гриппом, но не стоит слишком много уделять этому внимания. Слишком частое (более 6-8 раз в день) использование моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций. Плюс к этому частое мытье рук повреждает кожу, поскольку мыла и гели обладают повреждающим действием", – пояснил медик.

Протирание рук антисептиками ? тоже не панацея, предупредил Алексей Бессмертный.

"Как доказала Американская академия педиатрии, просто протирание рук антисептиками не обеззараживает руки. Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой. Не стоит злоупотреблять мытьем рук с антисептиками или другими моющими веществами. Достаточно регулярно мыть руки проточной водой. Антисептики и влажные салфетки не смывают грязь с рук, а просто размазывают грязь по рукам", – полагает врач.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/