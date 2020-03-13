/Здоровье/

Специалисты провели учение по борьбе с вирусной инфекцией

Специалисты полка радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации в рамках специального учения в Волгоградской области.

По замыслу учения поступила информация об угрозе распространения опасной вирусной инфекции в закрытом военном гарнизоне. Военнослужащие полка выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки и провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности.

С применением новейших образцов вооружения и военной техники, в частности – разведывательных химических машин РХМ-6, авторазливочных станций АРС-14КМ, поставленные задачи были успешно выполнены.

Всего на учение было привлечено более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано более 20 единиц специальной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Здоровье

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