Меньше паники, больше дела. Эксперт о возможности введения ЧС в России

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В России нет необходимости вводить чрезвычайное положение: у нас нет такого количества заболевших, это надуманная паника. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала доктор философских наук, профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Александра Кочеткова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране нет необходимости для введения режима чрезвычайной ситуации. Сейчас в ряде регионов из-за распространения COVID-19 действует режим повышенной готовности.

"Если руководство надумает ввести режим чрезвычайной ситуации, ему виднее, это просто техническая мера властей, им известна эпидемиологическая обстановка. Но в принципе ничего страшного не происходит, просто общий психоз. Что касается работы по удаленной схеме – если компания связана с командировками, разъездами и большой контактностью, почему бы и нет. Например, сфера образования связана с контактностью, поэтому режим обучения онлайн будет логичен. Это будет неудобно для слушателей и для тех вузов, где нет IT- платформы и возможности перейти на дистанционное обучение. Тогда может быть отмена занятий, переносы, съезжание программы по срокам. Но это все не смертельно", – рассказала Александра Кочеткова.

Это эпидемия, и никакие власти не заставят вирус оседло находиться в каком-то месте, отметила эксперт. Особенно если учесть безответственность граждан.

"Должна быть гражданская ответственность, гражданская зрелость, чтобы выполнять все, что требует государство, чтобы попытаться обеспечить нашу безопасность. А пока есть только безответственность граждан, которые побывали в зараженной Италии, а потом имеют наглость заявить, что у них все нормально, и они не собираются сидеть в "тюрьме", это нарушение их прав", – считает Александра Кочеткова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/