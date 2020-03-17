Коронавирус может породить в России новый вид больничных листов

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Идею выдавать россиянам больничные листы для ухода за детьми, которые не пошли в школы, оценили в Ассоциации родительских комитетов и сообществ. Председатель организации Ольга Леткова в интервью радио Sputnik рассказала, что из-за эпидемии коронавируса, которая привела к закрытию школ, у родителей должна появиться возможность остаться дома с детьми и не потерять в деньгах.

"Родителям надо экстренно решать вопрос, с кем будет ребенок дома. Если в семье не с кем оставить ребенка, и родитель берет больничный лист по уходу за ребенком, то этот больничный должен быть оплачен, поскольку сложилась такая ситуация. Родители же не по собственному желанию освободили детей от школы. Это все вынужденные вещи", - считает председатель Ассоциации.

На данный момент в России нет единого приказа Минпросвещения о закрытии вех школ из-за коронавируса. Такие распоряжения выносят только региональные власти. В частности, в Москве и Подмосковье школы закрываются на три недели.

Для части родителей такое закрытие не станет проблемой, поскольку многих переводят на удаленную работу, считает исполнительный директор межрегиональной организации "Союз отцов" Юрий Соленов. Однако для родителей одиночке, которые остаются на работе, больничные листы по уходу за ребенком должны быть введены, рассказал он в интервью радио Sputnik.

"Если родитель один, то есть мать-одиночка или отец-одиночка, здесь ситуация может возникнуть критическая. Тут необходимо, чтобы был такой оплачиваемый больничный. Готовы ли на это предприятия во время чрезвычайных ситуаций, я не уверен", - считает общественник.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/