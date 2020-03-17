В России подтвердился коронавирус еще у 21 человека

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За сутки коронавирус в России подтвердился еще у 21 человека. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Общее число заболевших достигло 114 человек.

По словам Голиковой, десять человек заразились COVID-19 уже в России, остальные 104 заразились за пределами страны. У 109 человек заболевание протекало в легкой форме.

В общей сложности случаи COVID-19 зафиксированы в 26 российских субъектах, в 15 из них инфекция сегодня подтвердилась впервые. Голикова рассказала, что правительство поставило в регионы 427 тысяч тестов для выявления коронавируса. По словам вице-премьера, проводить тестирование всем гражданам России на данный момент не будут.

Источник: https://novayagazeta.ru/news/2020/03/17/159876-v-rossii-podtverdilsya-koronavirus-esche-u-21-cheloveka?utm_source=push