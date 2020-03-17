ВОЗ посоветовала препарат для самолечения коронавируса

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют принимать при подозрении на коронавирус популярный противовоспалительный препарат ибупрофен, вместо него следует применять парацетамол.

Об этом на брифинге в Женеве заявил представитель организации Кристиан Линдмайер, пишет Welt.

По его словам, препарат не следует употреблять без консультаций с врачом, так как сейчас продолжаются исследования возможных негативных последствий его приема для заболевших COVID-19.

«Для самолечения мы рекомендуем парацетамол, а не ибупрофен», — сказал Линдмайер.

Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e70d1eb9a79471d55d567c9?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=rbc.ru&utm_term=1259974&utm_content=1