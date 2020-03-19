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На сегодняшний день в крае подтверждено 3 случая заражения коронавирусной инфекцией, то есть за последние сутки 2 случая.

По информации Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, граждане посещали страны неблагополучные по коронавирусной инфекции – Италию, Францию, Армению. Сообщает Минздрав Краснодарского края.

Второй заболевший коронавирусной инфекцией сейчас находится на лечении в больнице Сочи. Этот человек приехал в регион из Армении. Пациент изолирован в отдельный бокс, проведен забор анализов. По результатам первичной диагностики – результат положительный. Состояние его средней тяжести, с положительной динамикой.

Так же отметим, что один заболевший транзитом находился на территории края и покинул его. Сейчас пациент находится на лечении в Москве.

Напомним первый случай заражения жителя Кубани был выявлен

11 марта. Житель Приморско-Ахтарского района был в очаге инфекции, в Вероне, Итальянской республике. По возвращении 5 марта почувствовал себя плохо, обратился к медикам. Поскольку пациент ранее находился в очаге заражения, краевые медики оперативно среагировали и сразу поместили его в медицинское учреждение, изолировали в отдельном стерильном боксе. Были взяты все необходимые анализы. Подтвержден диагноз.. Сейчас состояние пациента удовлетворительное.

В соответствии с утверждёнными механизмами реагирования в случае выявления коронавирусной инфекции совместно с Роспотребнадзором проведена работа по выявлению тех, кто контактировал с заболевшим. Все установленные лица находятся под постоянным наблюдением специалистов.

Источник: Министерство здравоохранения