Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 53 за сутки

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Число заболевших коронавирусом увеличилось на 53 за сутки, случаи инфицирования зарегистрированы в 18 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным штаба, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Московской области ? 17 случаев, число заболевших в Подмосковье достигло 35. В столице за сутки коронавирус подтвердился у шести человек, всего в Москве COVID-19 диагностирован у 137 пациентов.

Кроме того, за прошедшие сутки пять случаев заболевания коронавирусом выявлены в Татарстане, четыре ? в Нижегородской области, три ? в Свердловской области. По два случая за минувшие сутки выявили в Тульской, Калининградской областях, Петербурге, Кабардино-Балкарской Республике и в Краснодарском крае.

Источник: https://riafan.ru/1260978-chislo-zabolevshikh-koronavirusom-v-rossii-uvelichilos-na-53-za-sutki