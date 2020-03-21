Диагноз «Коронавирус» официально подтверждён ещё у двух жителей Краснодарского края

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Один из заболевших - 63-летний мужчина. Он вернулся из Швейцарии домой в Сочи. При появлении признаков ОРВИ мужчина вызвал медиков. Пациент был помещен в изолированный бокс, у него взяли все необходимые анализы. В итоге диагноз коронавирус у него подтвердился. Путешествовал мужчина вместе с супругой - сейчас она также находится в больнице под медицинским наблюдением.

Круг контактов пациента отрабатывается, принимаются меры профилактики, берутся анализы.

Второй заразившийся находится в Геленджике. 22-летний велосипедист, он вернулся со сборов в Румынии. Спортсмена госпитализировали. Сегодня диагноз подтвердился. 14 человек, с которыми контактировал спортсмен, сейчас находятся под постоянным наблюдением медиков. Трое из них изолированы в боксы с признаками ОРВИ, 11 - на карантине. Оба заразившихся изолированы в больницы. Состояние пациентов удовлетворительное.

Всего в медицинские организации края госпитализировано 170 человек с подозрением на COVID-19. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине находятся 1397 человек. Всего проведено 3624 лабораторных исследования на новую инфекцию.

Из ближайших соседей первый случай заразившегося коронавирусом выявлен в Республике Крым, в городе Евпатория. Об этом сообщил республиканский Роспотребнадзор.

Источник: краевая администрация