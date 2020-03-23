Ответственное решение на муниципальном уровне

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Один из лидеров Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", глава муниципального образования МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский совместно с депутатами муниципального совета и местной администрацией объявил карантин в помещении муниципального образования Лиговка-Ямская.

Это произошло из-за болезни уборщицы коронавирусом, дочь которой вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов.

В настоящее врем принимаются меры по введению режима чрезвычайной ситуации, так как на прошедшем заседании муниципального совета присутствовал глава Центрального района Максим Мейксин и секретарь бюро совета партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Александр Потякин и есть подозрения на то, что и они также могли быть инфицированы.

Готовиться информационное сообщение для жителей с просьбой воздержаться от посещения Муниципального образования Лиговка-Ямская.

Источник: Пресс-служба Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская