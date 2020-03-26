Выбираем подушку для сна

/Здоровье/

Для каждого человека важен здоровый сон. Ведь большую часть времени люди проводят на работе. И для того чтобы расслабиться, важно хорошенько выспаться. Поэтому к выбору подушки для сна следует подойти со всей ответственностью.

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В зависимости от того, как именно вы любите спать, выбор подушки может различаться. так, для тех, кто предпочитает спать на спине, стоит обратить внимание на подушку, высота которой средняя. То же касается и жесткости. Здесь можно присмотреться к моделям с углублением для головы. Каждый сделает свой выбор оперативно и уверенно.

Благодаря правильно выбранной подушке, каждый сможет помочь организму. Кто крепко спит, тот хорошо себя чувствует во время пробуждения. Кто высыпается, тот будет энергичным и бодрым весь день.

Выбирая высоту, а также жесткость подушки, необходимо учитывать наиболее предпочтительную позу для сна. Почувствовав, что вы засыпаете, стоит полежать несколько минут на спине, а потом на боку и на животе. Таким образом вы сможете оценить. какое положение для вас наиболее комфортно. Соответственно и выбор подушки будет сделать гораздо проще.

Для тех, кто спит на боку, достаточно высокая и жесткая подушка – это именно то, что нужно. Подобная подушка будет заполнять пространство, которое есть между плечами и ушами. Благодаря подобной подушке, удается поддерживать шею. Важно, чтобы высота подушки равнялась ширине плеча.

Есть и такие, кто любит спать на животе. Для них стоит подбирать мягкую и тонкую подушку, которая будет почти плоской.

Когда во сне человек постоянно переворачивается, выбирать подушку следует средней по высоте. Мягкость – незаменимая составляющая. В результате возможно подстроить подушку под позу вашего сна.

Следует обратить внимание и на наполнитель. Существуют самые разнообразные качественные материалы. И вы сможете сделать верный выбор.

Благодаря комфортному сну, у вас будет возможность практически каждый день быть на позитиве, энергичной и бодрой.

Евгений Счастливый