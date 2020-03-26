Самоизоляцию в отелях назвали попыткой спасти утопающего

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Предложение самоизолироваться в отельных номерах на время эпидемии коронавируса – это маркетинговый ход, который призван хоть как-то покрыть убытки отельеров. Об этом рассказал радио Sputnik президент Федерации рестораторов и отельеров России и декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Игорь Бухаров.

Московские отели на фоне эпидемии коронавируса начали предлагать новую услугу. В номерах теперь можно с комфортом самоизолироваться на долгий срок. С одной стороны, такая мера призвана помочь людям избежать ненужных контактов и не заразиться опасной болезнью, с другой, таким образом отельеры пытаются хоть немного заработать.

"На сегодняшний день для отелей спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Наши коллеги ищут возможности, чтобы их бизнес остался на плаву. Пока не ясно, когда это закончится, и сейчас важно продержаться это время, чтобы потом открыться и развиваться", – рассказал Игорь Бухаров.

Подсчитать степень падения туристического рынка России из-за коронавируса пока невозможно. Игорь Бухаров рассказал радио Sputnik, что наиболее масштабные неприятности у отрасли начались не так давно.

"Первая половина марта была сносная. Там было падение, но не такое сильное. После 15 марта все посыпалось до нуля. Коллеги говорят, что у них от 15 до 3% загрузки отелей. Вот такая катавасия не дает собрать оборотные средства, чтобы платить арендодателям", – объяснил Игорь Бухаров.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/