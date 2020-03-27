Токсиколог назвал рецепт эффективного самодельного антисептика

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Антисептики лучше, конечно, покупать готовыми. Но их можно приготовить и самостоятельно. Как именно, рассказал радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Распространение нового типа коронавируса вывело кожные антисептики (или, как их иногда называют, санитайзеры) и дезинфицирующие жидкости для поверхностей в лидеры продаж. В ряде мест это привело к их дефициту, а между тем, эти смеси в случае необходимости можно приготовить и самостоятельно.

Смесь этилового или изопропилового спирта, глицерина и перекиси водорода эффективно уничтожит бактерии и вирусы, рассказал радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

"Такой антисептик может быть на основании двух спиртов – этилового или изопропилового, больше ничего за основу брать крайне не рекомендуется. Должно быть, как минимум, 65-70% объема спирта. Кроме того, берется обычный глицерин и 3%-ная перекись водорода. Важно, что не 33%-ная, которая промышленная и используется, например, при обработке бассейнов. Это обычные вещества, которые есть в строительных магазинах, в химических магазинах, в том числе бытовой химии, либо в интернет-магазинах", – сказал Алексей Водовозов.

У каждого из видов спирта – свои ограничения, но ни один из них не должен попадать на слизистые оболочки, напомнил токсиколог.

"Санитайзером на этиловом спирте лучше не обрабатывать телефоны, клавиатуры и прочие устройства. Санитайзер на изопропиловом спирте более универсальный. После использования антисептика руки в рот желательно не брать. Эта смесь не должна попадать внутрь человека, она предназначена исключительно для наружного потребления", – уточнил врач-токсиколог.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте объявила начавшуюся в конце прошлого года в Китае вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире новым вирусом заразилось более 370 тысяч человек, умерло свыше 16 тысяч человек.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/