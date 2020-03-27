Имплантация и протезирование зубов в Москве

/Здоровье/

Имплантация является современным способом восстановления зубного ряда. Это наиболее современный, эстетический и выгодный в долгой перспективе вариант возвращения улыбки. С его помощью можно восстановить полный элемент, к тому же его будет сложно отличить от натурального.

После такого лечения пациент может рассчитывать на идеальную улыбку.

Качественное протезирование зубов в москве выполнят специалисты americandental.ru. Клиенты могут рассчитывать на качество и долговечность имплантов. На них действует пожизненная гарантия. Далее стоит узнать о преимуществах имплантации по восстановлению зубов.

Когда возникает необходимость в имплантации?

Сложно найти человека, который будет отрицать красоту ровных и здоровых зубов. Если происходит потеря хоть одной единицы, начинаются процессы, нарушающие функции челюстно-лицевой части. Кроме эстетики происходит неправильное распределение жевательной нагрузки. Так как со временем в месте дефекта кость утрачивает свою прочность. Это становиться причиной проседания десен и смещения элементов. Все это оказывает влияние на состояние прикуса. Снижается эффективность жевательной функции.

Данных сложностей легко избежать, если своевременно обратится к специалистам и восстановить утраченные единицы. Самым правильным решением при этом выступает имплантация. Речь идёт про операционное вмешательство, способное восстановить полноценную улыбку.

Благодаря большому количеству хирургических решений по восстановлению зубного ряда, протезирование эффективно в самых разных клинических случаях:

утрата одной или нескольких единиц;

утрата разрозненных элементов, находящихся в разных местах;

потеря всех зубов;

хронические заболевания;

усталость от съемных протезов;

потребность в удаление и восстановлении разрушенных единиц.

Имплантация выгодно отличается от обычных протезов. Современная клиника имеет в наличии качественное оборудование и профессиональных специалистов, поэтому перед выбором варианта лечения будут учтены индивидуальные особенности пациента и предложены разные варианты решения проблемы.

Имплантация зубов в москве - правильное решение во многих ситуациях. Доверяйте такое мероприятие только профессионалам, ведь протезирование сложная и дорогостоящая процедура.

Евгений Счастливый