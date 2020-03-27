Жесткое регулирование цен на лекарства может вызвать дефицит  

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Если чиновники воспользуются правом ограничивать максимальные цены на лекарства, которое дал им Владимир Путин, это может вызвать дефицит, но есть способ этого избежать. О нем рассказал радио Sputnik директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Владимир Путин разрешил правительству временно вводить ограничение на максимальную розничную цену лекарств и медикаментов. Из указа президента России следует, что использовать такую меру можно будет только во время эпидемий или ЧС. Также обоснованием для ограничения должна служить необоснованно завышенная цена.

Николай Беспалов рассказал радио Sputnik, что введение таких мер может нарушить законы рынка и сделать только хуже. По его мнению, чтобы не допустить исчезновение лекарств, надо влиять не только на продавцов, но и на производителей.

"Если жестко ввести регулирование цены, то товар не просто начнет уходить к перекупщикам, а его не станет физически. Производители просто перестанут эти позиции выпускать. Это проблему надо решать системно. Надо какие-то образом воздействовать на процесс производства этих препаратов", - рассказал Николай Беспалов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/