Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо» закупил для городской больнице №2 г. Новороссийска, расположенной в селе Абрау-Дюрсо, медицинские расходные материалы для профилактики и борьбы с короновирусом

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27 марта больница безвозмездно получила от фонда «Жизнь Абрау» 5 тысяч одноразовых масок, такое же количество спиртовых салфеток, 1000 одноразовых простыней и 5 литров кожного спиртового антисептика.

Это первая партия расходных материалов, без которых невозможно обеспечить строгое соблюдение карантинных и противовирусных мер в лечебном учреждении.

В течение ближайших нескольких дней в городскую больницу №2 поступит следующая партия - 1000 одноразовых шапочек, одноразовые халаты, 30 тысяч латексных перчаток и дезинфицирующий раствор.

В процессе закупки большая партия пробирок с транспортными средами для респираторных мазков и тупферов.

«Мы очень благодарны фонду «Жизнь Абрау-Дюрсо» и лично Борису Юрьевичу Титову за поддержку в этот сложный период. Наше учреждение испытываем острый дефицит одноразовых халатов, масок, перчаток, пробирок в связи с долгой процедурой торгов. Без такой своевременной помощи, нам было бы непросто», - отметила старшая медицинская сестра городской больницы №2 Манана Акопян.

Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо» создан в 2019 году по инициативе Бориса Юрьевича Титова. Его цель — содействие процветанию села Абрау-Дюрсо и его окрестностей. Фонд разрабатывает и реализует социальную программу в сферах здравоохранения, спорта, образования, культуры и многих других аспектов жизни сельского округа. В состав попечительского совета фонда входит депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.