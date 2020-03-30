Страховые компании предложили регионам помощь в борьбе с коронавирусом

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Это следует из письма президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса российским губернаторам. Страховое сообщество обратилось к главам регионов с предложением усилить взаимодействие.

Остановить распространение коронавируса можно только совместными действиями, объединив усилия органы власти, медиков, организаторов здравоохранения, лидеров пациентского сообщества, страховых представителей.

Страховщики планируют усилить поддержку групп населения, находящихся на диспансерном наблюдении, организовать консультирование граждан по вопросам коронавирусной инфекции (КВИ) и оперативное взаимодействие контакт-центров с горячими линиями по КВИ региональных органов управления здравоохранением, а также настроены расширить волонтерскую активность сотрудников страховых медицинских организаций (СМО).

«Отечественная система здравоохранения, особенно учитывая ее советский этап развития, имеет богатый опыт противостояния тяжелым инфекционным заболеваниями. Оспа, тиф, холера – эти болезни остались в прошлом», – отмечает Игорь Юргенс, – «Справимся и с коронавирусом. Но для этого в ближайшее время страховщикам придется работать в кругосуточном режиме, объединяя усилия всех заинтересованных сторон. Страховое сообщество знает зону своей ответственности и готово к сотрудничеству».

Эпидемия коронавируса становится проверкой российской страховой модели здравоохранения на прочность. В этих условиях важно обеспечить эффективное взаимодействие органов власти, медиков и страховщиков в интересах застрахованных лиц. Направить информационные ресурсы страховых компаний на разъяснение населению особенностей эпидемиологической ситуации, поддержать тех, кто относится к группам риска, уделив им особое внимание.

«На сегодняшний день один из ключевых приоритетов в работе медицинских страховщиков – сохранение социально-психологической стабильности в обществе и формирование системной картины по состоянию здоровья застрахованных в условиях эпидемии коронавируса. Широкая сеть информирования позволяет своевременно и корректно реагировать на запросы граждан, нуждающихся в медицинской помощи или в психологической поддержке», - заявляет вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов, - «Страховые представители оказались на передовой линии. Практика общения с застрахованными показывает, что институт страховых представителей создан своевременно и хорошо справляется с поставленными задачами. Уже несколько недель идет кропотливая ежедневная работа по разъяснению ситуации, связанной с коронавирусом. Особое внимание уделяется группам риска».

Работа медицинских страховщиков в условиях эпидемий состоит в том, что сначала надо грамотно обработать запрос обратившихся граждан, чтобы медицинские учреждения не были парализованы наплывом встревоженных людей. А затем – обеспечить поддержку тем, кому поставлен диагноз – коронавирус.

«В то же время обострение эпидемиологической ситуации не означает, что пациенты с неинфекционными диагнозами останутся без внимания. Проблем с онкологическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями не становится меньше. Более того, коронавирус выступает дополнительным фактором риска. Наша задача состоит в том, чтобы в условиях эпидемии гарантировать всем пациентам, всем застрахованным право на доступную и качественную медицинскую помощь», - заявил Дмитрий Кузнецов.