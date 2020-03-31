Эксперт: «Коронавирус очень быстро проникает в нижние дыхательные пути, поражает альвеолы, вызывая воспаление – пневмонию»

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Олег Розенберг, руководитель Лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова рассказывает о специфике протекания пневмонии при коронавирусе.

По мнению специалиста, главная особенность COVID-19 состоит в скорости проникновения и поражения дыхательных путей, вызывая пневмонию — воспаление легких. При этом большинство инфицированных болеют обычным острым вирусным заболеванием, лечатся витаминами, жаропонижающими, отхаркивающими лекарствами и выздоравливают. Им рекомендовано лечится дома, не обращаясь в больницы и поликлиники.

Пневмония при коронавирусе развивается быстрее, чем при сезонном гриппе и при свином гриппе. Тяжелое течение заболевания характерно, в основном, для групп риска: людей старше 60 лет, больных с такими хроническими заболеваниями как диабет, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, обструктивная болезнь легких, системные заболевания, ведущие к снижению иммунитета. С таким грузом заболеваний справиться с тяжелой пневмонией гораздо труднее, так как сами эти заболевания заставляют работать другие органы (почки, печень, сердце) на пределе возможностей. Кроме того, вирус covid-19 устойчив на различных материалах, таких как банкноты, однако на других поверхностях, в особенности металлических, вирус погибает в течение нескольких часов. Контагиозность этого вируса, способность заражать окружающих достаточно высока. Поэтому карантинные меры, с точки зрения вирусологов, вполне оправданы.

Олег Розенберг рассказал, что в публикации в журнале Science от 23 марта 2020 г. Jop de Vriese сообщил, что группа исследователей из Нидерландов собирается на 1000 добровольцев здоровых медсестер и врачей проверить гипотезу о том, что вакцинация против туберкулеза, которую в СССР и России делают всем новорожденным и повторяют ее в возрасте 7 лет, стимулирует иммунитет ко многим вирусным и бактериальным заболеваниям и может существенно повысить устойчивость к коронавирусной инфекции. Предпосылки для этого исследования имеются в работах датских ученых, в которых показано, что вакцинация против туберкулеза известной вакциной BCG защищает от 30% инфекционных агентов, включая вирусы в течение первого года после вакцинации.

Поездка российских специалистов в Италию позволит нашим специалистам получить необходимый опыт работы с тяжелыми больными коронавирусной пневмонией. Этот опыт особенно важен на фоне отсутствия специфического противовирусного препарата. Сегодня в распоряжении врачей только реанимационные мероприятия, аппараты искусственной вентиляции легких и антибиотики, необходимые в условиях частого сочетания вирусной пневмонии и присоединившейся к ней бактериальной флоры.

«У каждого вируса есть свои особенности, — рассказывает Олег Розенберг. — Вирус Эбола характеризуется высокой смертностью и погибает вместе с больным. Поэтому эпидемии Эболы были недолгими и поражали отдельные регионы. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) живет в инфицированном человеке долго, может не проявлять себя годы и его носитель может заразить большое количество здоровых людей. Вирус свиного гриппа (A/H1N1) вызвал пандемию в 2009 - 2010 гг. среди молодых людей – не старше 50 лет, больных ожирением второй-третьей степени и беременных. Последних было до 15% и они болели очень тяжело. Те, кто из-за тяжести пневмонии и состояния попадал на ИВЛ и у них развивался некардиогенный (не сердечный отек легких) в 45 - 50% случаев умирали. Если таким больным к противовирусной терапии добавляли российский препарат сурфактанта – они значительно меньше дней находились на ИВЛ и выздоравливали».

Препарат легочного сурфактанта, созданный в Центре им. Гранова, использовали при лечении тяжелых вирусных пневмоний при свином гриппе. Его создали при поддержке Минздрава РФ в 2000 году. Сейчас он входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Его планируют использовать в ряде регионов при лечении коронавирусной инфекции COVID-19. При появлении сведений об эффективности раннего профилактического использования этого препарата, в начале заболевания, до развития пневмонии, появится уверенность в необходимости его широкого применения в регионах, где возникнет эпидемическая ситуация.