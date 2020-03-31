Скуловая имплантация зубов: особенности методики

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Скуловая или трансскуловая имплантация является достаточно новой методикой восстановления улыбки и отсутствующих элементов зубного ряда. Такая методика выручит в ситуации, когда в костной ткани начались острые атрофические процессы.

Проблема обычно возникает тогда, когда человек слишком не спешит проводить лечение либо на протяжении длительного времени носит съемный протез.

Чтобы поставить скуловой имплант в москве, необходимо обратиться к профессионалам. Протез ставится сразу и только на верхнюю челюсть. На лечение обычно требуется от пяти дней. Особенность методики в том, что она предполагает применение заменителей корней, которые вживляются в черепные кости. Если отсутствуют противопоказания, система фиксируется в день проведения процедуры или через несколько дней.

Преимущество установки скуловых имплантов следующие:

Не нужна костная пластика. Потому что установка имплатнов осуществляется под углом в плотных костных слоях.

Возможна установка при серьёзной атрофии челюсти и прочих воспалительных процессах;

Хорошая стабильность. Благодаря плотности скуловой кости, процессы атрофии в ней протекают намного медленнее, что позволяет максимально надёжно зафиксировать импланты.

Долговечность. Как показывает практика, воспалительные процессы и риски отторжения являются минимальными;

Разные возможности для реабилитации. Импланты Zygoma подойдут тем пациентам, у которых присутствуют фрагменты верхней челюсти после травмы или перенесённых операций;

Использование в комплексе с остальными имплантами. Кроме скуловых, в челюсть может устанавливаться несколько обычных имплантов. Благодаря чему повышается стабильность протеза, и улучшается распределение жевательной нагрузки.

Сжатые сроки лечения. Многие пациенты, страдающие от отсутствия зубов, оценят такую возможность. Это возможно за счёт отсутствия выполнения костной пластики и прочих сложных манипуляций.

Скуловая имплантация в Москве проводится американскими специалистами. Присутствует пожизненная гарантия и персональная ответственность врача. Услуга является доступной. После выполнения имплантации по протоколу Branemark и строгое выполнение пациентом основных рекомендаций, особых проблем не должно возникнуть. Только зубной протез потребует замены через 12-15 лет.

Евгений Счастливый