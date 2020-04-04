Ступинские спасатели приняли участие в акции «розы врачам»

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В пятницу, 3 апреля, на базе поисково-спасательного отряда № 16 ГКУ МО «Мособлпожспас» в рамках акции «розы врачам» прошло вручение букетов цветов спасателям-медикам ПСО №16 и МКУ «Спасательная служба» городского округа Ступино.

Заместитель начальника Ступинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Сорокин рассказал, что букеты стали настоящим сюрпризом для работников.

«Акция в поддержку борющихся с коронавирусом медиков прошла в Подмосковье при поддержке Минздрава, Главного управления социальных коммуникаций и Общественной палаты Московской области. Цветы для медиков – это лишь часть другой, более масштабной акции под названием «Наше дело в помощь вам», - заключил Александр Сорокин.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"