/Здоровье/

Ступинские спасатели приняли участие в акции «розы врачам»

В пятницу, 3 апреля, на базе поисково-спасательного отряда № 16 ГКУ МО «Мособлпожспас» в рамках акции «розы врачам» прошло вручение букетов цветов спасателям-медикам ПСО №16 и МКУ «Спасательная служба» городского округа Ступино.

Заместитель начальника Ступинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Сорокин рассказал, что букеты стали настоящим сюрпризом для работников.

«Акция в поддержку борющихся с коронавирусом медиков прошла в Подмосковье при поддержке Минздрава, Главного управления социальных коммуникаций и Общественной палаты Московской области. Цветы для медиков – это лишь часть другой, более масштабной акции под названием «Наше дело в помощь вам», - заключил Александр Сорокин.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Добавить комментарий

Последние новости

Тема по-прежнему нуждается в нашей помощи!

Голикова назвала тройку регионов с наибольшим числом случаев COVID-19

В ВОЗ напомнили, что здоровым людям носить маски не нужно

Ступинские спасатели приняли участие в акции «розы врачам»

«Рубин» договорился с футболистами о сокращении зарплат на 50% из-за коронавируса