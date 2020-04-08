Врач назвала препараты, которых не должно быть в "карантинной аптечке"

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Некоторые лекарственные препараты всегда нужно иметь под рукой. Что должно быть в домашней аптечке в период распространения коронавируса, рассказала радио Sputnik семейный доктор, главврач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко.

В период пандемии всплеск интереса к аптечному ассортименту вполне естественен. Но что сейчас точно не нужно делать – так это приобретать под впечатлением прочитанного в Сети лекарства, которые якобы доказали свою эффективность против коронавируса SARS-CoV-2, отметила в интервью радио Sputnik терапевт, семейный доктор, главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко.

"Не нужно закупаться препаратами, руководствуясь информацией из интернета. Строго доказательной базы ни у одного из препаратов пока нет, а в случае обнаружения у вас инфекции вам бесплатно предоставят ровно те препараты, которые вам нужны", – сказала Татьяна Романенко.

При этом в вашей домашней аптечке всегда должны быть, и лучше с запасом, те препараты, которые вы принимаете постоянно для лечения своих хронических заболеваний, напомнила семейный доктор.

"Желательно, чтобы у вас был запас на два-три месяца именно тех препаратов, которые вы принимаете каждый день. Лучше заранее обсудить со своим врачом, чем заменить препарат для снижения давления или для поддержания ритма сердца в случае его отсутствия в ближайшей аптеке. И какие скоропомощные препараты должны быть в вашей аптечке – те препараты, которыми вы можете помочь своему сердцу, легким", – пояснила Татьяна Романенко.

Также под рукой всегда должны быть препараты на случай возникновения каких-то непредвиденных острых ситуаций.

"В наличии должны быть противоаллергический препарат, препарат для снижения температуры, кожные антисептики для обработки ран. Не помешает иметь дома бинт, ватные диски, что может пригодиться в повседневной жизни. Не стоит забывать о препаратах-сорбентах, которые могут оказать неотложную помощь при проблемах со стороны желудочно-кишечного тракта", – добавила семейный доктор.

Татьяна Романенко напомнила, что все эти средства можно использовать и без назначения врача, но при недомогании всегда лучше обращаться за профессиональной медицинской помощью, в том числе удаленно.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку вируса SARS-CoV-2, который впервые был зарегистрирован в декабре прошлого года в китайском Ухане. По данным ВОЗ, коронавирусом к настоящему времени заразились более 1,21 миллиона человек.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/