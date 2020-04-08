«Единая Россия» будет оказывать помощь гражданам и медикам до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад

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Об этом Председатель партии Дмитрий Медведев заявил на онлайн совещании с представителями региональных волонтерских центров партии по борьбе с распространением коронавируса.

В совещании принял участие секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак.

«Мы создали федеральный ситуационный центр, который ежедневно обрабатывает десятки тысяч звонков и организует работу более 80 тысяч волонтеров по всей России. Тысячи заявок на оказание адресной помощи выполняются в режиме реального времени. Добровольцы доставляют людям продукты питания и средства защиты, заботятся о пожилых, помогают семьям медработников, которые круглосуточно находятся в больницах», ? сказал Дмитрий Медведев.

В Краснодарском крае Волонтерский центр «Единой России» работает ежедневно с 8 до 20 часов. Волонтеры обрабатывают обращения со всего края. В среднем это 150-200 заявок в день. В каждом местном отделении также сформированы волонтерские группы, которые включили более 2,5 тысяч добровольцев. Кубанские единороссы взяли шефство над теми, кто попадает в группу риска (пожилые люди старше 65 лет, одиноко проживающие). Особое внимание оказывается ветеранам Великой Отечественной войны.

Дмитрий Медведев отметил, что в целом в стране удается не допускать резкого распространения болезни: «Врачи и медсестры круглосуточно находятся рядом с пациентами, делают все возможное, чтобы помочь им справиться с инфекцией».

Отдельное внимание, по словам Дмитрия Медведева, в сложившейся ситуации необходимо уделить бизнесу.

«Единая Россия» должна оказывать профессиональную юридическую помощь, мы об этом договаривались, всем категориям населения, а также предпринимателям», ? сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что среди приоритетов партии также защита прав граждан, которые находятся в непростых условиях, в том числе тех, кому грозит увольнение.

Кстати, к волонтерскому движению единороссов на Кубани присоединяются и организации. Так, 30 машин-такси в Краснодаре занимаются подвозом врачей, которые сейчас работают сверхурочно, борясь с вирусом. Фирма проката электротранспорта выделила в пользование волонтерам краевой столицы около 50 электро-самокатов. Теперь добровольцы смогут быстрее добираться до пожилых людей, которым требуется помощь.

Волонтерский центр «Единой России» пополнился юристами-добровольцами и психологами. Юристы в телефонном режиме оказывают жителям края, а также представителям малого и среднего бизнеса бесплатную юридическую помощь по разъяснению прав и возможностей получения поддержки в условиях пандемии.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первого вице-спикера ЗСК Николая Гриценко, все подразделения Партии, весь партийный актив работают в режиме волонтерства, оказывая гражданам необходимую помощь.

«Кубанские волонтеры по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева проходят проверку на коронавирус, ? по роду деятельности они ежедневно контактируют с большим числом людей, поэтому их состояние здоровья требует пристального контроля. Волонтеры оказывают самую необходимую помощь кубанцам в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Эта работа очень важна, особенно для людей, которые попадают в «зону риска» и не имеют возможности даже выйти в магазин за продуктами», ? рассказал Николай Гриценко.