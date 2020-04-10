В Российском Красном Кресте призвали сдавать кровь

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Донорская работа по забору крови должна активно продолжаться во время пандемии коронавируса, как и в любое другое время.

Это очень важно, ведь это единственная жидкость, которую нельзя ничем заменить, рассказала в интервью радио Sputnik председатель Российского Красного Креста, руководитель проекта "Я – твой донор" (кровь) Раиса Лукутцова.

Из-за коронавируса в России не хватает донорской крови. Люди перестали становиться донорами, хотя это разрешено и вполне безопасно.

"В России постоянно идет забор крови у доноров, работа ведется активно. В каждом регионе есть свое отделение Красного креста, они проводят огромную работу по пропаганде безвозмездного донорства. Особенно хорошо это работает в Приморском крае, в Московской области, в Саратовской области, в Крыму. Донорская кровь постоянно должна пополняться. Это единственная жидкость, которую нельзя ничем заменить. Из крови делают очень много препаратов. Донорская работа по забору крови должна активно продолжаться во время пандемии коронавируса, как и в любое другое время, просто нужно соблюдать все меры осторожности", – рассказала Раиса Лукутцова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/