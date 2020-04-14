Лайфхаки Апокалипсиса

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Советы от семей, которые всю жизнь на карантине.

Пока весь мир привыкает к жизни в условиях карантина, учит детей чихать в локоть и мыть руки с мылом при одной мысли о микробах, некоторые признаются, что для них это пожизненная норма. Подопечные семьи фонда «АиФ.Доброе сердце», для которых и до пандемии было опасно выходить на улицу и общаться с другими людьми, поделились лайфхаками, которые помогают им каждый день оберегать своих ослабленных детей от инфицирования.

Недавно в интернете появилось письмо мамы мальчика с муковисцидозом. Она призналась, что не впечатлена мерами от коронавируса, которые массово распространяются. Марина Рыбалкина подкинула несколько бытовых лайфхаков «для дилетантов», впервые столкнувшихся с угрозой заражения. Например, заказывая что-то из магазина с доставкой на дом, не заносить торжественно коробки в комнату, а оставлять их за дверью, распаковывая за пределами квартиры и забирая только товар. Возвращаясь с улицы, отправлять верхнюю одежду в стиральную машинку и мыть не только руки, но и лицо (именно в этой последовательности — руки, лицо и снова руки). Или обрабатывать фрукты, овощи и все коробки с продуктами из магазина санитайзерами, прежде чем положить их в холодильник. Обрабатывать спиртом ручку входной двери и выключатели в прихожей. На улице надевать перчатки или иметь при себе бумажные салфетки, чтобы не прикасаться к кнопкам домофона, лифта и ручкам тележек в магазине.

Мама подопечной фонда «АиФ.Доброе сердце» Ангелины Монастыревой тоже делится тем, что помогает им в обычной жизни. «У Ангелины муковисцидоз, и любой микроб для нас смертельно опасен. Потому всегда мою с хлоркой полы в доме и раковины».

Мама Альбины Демиденко — у девочки синдром Ди Джорджи — признается, что она сама научилась делать антисептик. «Сейчас невозможно найти в аптеках ни антисептик, ни даже простой хлоргексидин. А работаю я в магазине, и меры предосторожности соблюдать жизненно необходимо. Но есть простой рецепт самодельного дезинфектора. Смешайте спирт, глицерин, перекись и немного воды. Если вы не выбрасываете маску после однократного использования, держите у входа в дом баночку с мыльным раствором, опускайте туда вашу повязку перед тем, как зайти в помещение. Не несите ее в дом, на ней могут быть микробы. После первичной обработки можно ошпарить ее кипятком».

Мама Кати Фукс, страдающей СМА, всегда берет с собой на улицу антибактериальные салфетки. «Через них я нажимаю кнопку лифта, открываю двери. Очень удобно, не соприкасаюсь с поверхностью, на которой могут быть микробы, и заодно руки дезинфицирую. А дома я всегда расставляю тарелочки с нарезанным луком и чесноком по комнате. Вот такой бабушкин метод, но на мой взгляд, очень эффективно помогает бороться с вирусами».

Такие простые, но важные советы. Как только они войдут в повседневную привычку каждого из нас, мы снова сможем радоваться жизни. Так говорят мамы детей, которые с рождения живут на карантине. И мы им верим.

Источник: Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце»