Как провести Чистый четверг

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Чистый четверг в 2020 году отмечается 16 апреля.

Этот день – особое время, когда мы печем куличи, заканчиваем генеральную уборку, а также посещаем храм. В этом году посетить храм не получится, но можно посмотреть онлай-трансляции богослужений, рассказал в интервью радио Sputnik протоиерей Русской православной церкви, священник Храма сорока Севастийских мучеников Максим Первозванский.

"Вся Страстная неделя – время особо сосредоточенной и тщательной молитвы. В обычное время, когда мы имеем возможность быть в храме, в Великий четверг, который в народе называют Чистый, совершается два очень важных богослужения. Утром Воспоминания Тайной Вечери – Литургия Василия Великого, а вечером уникальное богослужение – чтение 12-ти Страстных Евангелий. Сейчас мы не можем быть в храме, но я настоятельно рекомендую смотреть трансляцию. Будет трансляция Патриарших служб, и многие храмы устраивают собственные трансляции. Если у вас нет возможности или желания смотреть трансляцию, обязательно эти 12 Страстных Евангелий необходимо прочитать, их можно скачать в интернете", – сказал священник Храма сорока Севастийских мучеников Максим Первозванский.

В народе считается, что именно Чистый четверг – это особое время, когда мы печем куличи, добавил священник.

"Между службами мы потихонечку готовимся к Пасхе, то есть печем куличи, красим яйца, продолжаем и заканчиваем генеральную уборку. К завтрашнему дню нужно практически приготовить дом к Пасхе, за исключением украшений", – советует священник.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/