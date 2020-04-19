Русфонд обращается к нам!

На втором этапе, после операции, было рекомендовано лечение при помощи индивидуальных шлемов, которые изготовляются на основе методов компьютерного моделирования. Они поддерживают правильную анатомическую форму головы,помогают избежать рецидива. Шлем требуется носить двадцать три часа в сутки. Лечение продлится шесть-девять месяцев. Изготовление шлемов квотой не покрывается.

Суть оперативного вмешательства в том, чтобы разъединить аномально сросшиеся швы и восстановить нормальную форму черепной коробки ребенка, тем самым не только устранив видимый дефект, но и предотвратив развитие осложнений и необратимых последствий.

Очень надеемся на отклик наших читателей! Вместе мы сможем оказать помощь, которая нужна малышу безотлагательно.

"Абубакр – третий наш ребенок. Сразу после рождения я заметила, что голова у него странной формы: большой лоб и плоский затылок. Местные врачи посоветовали мне обратиться в одну из московских клиник. Столичные врачи нашли у Абубакра серьезный дефект – деформацию черепа: теменные кости начали срастаться раньше времени. Нейрохирурги пояснили, что у малышей кости черепа срастаются только к двум годам. Поэтому у Абубакра мозг не будет полноценно расти, он сжат костями, и это может привести к тяжелым последствиям – потере зрения, слуха. Требовалась срочная операция по исправлению дефекта. Прошла она успешно, голова у сына округлилась. Теперь, чтобы кости срастались правильно, нужно носить специальный шлем. На период лечения требуется несколько таких шлемов разных размеров. Бесплатно они не предоставляются, а денег на оплату шлемов у нас нет. Помогите, пожалуйста!" - рассказала Гульселям Рамазанова, Краснодарский край.

Виталий Рогинский, руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии (Москва) прокомментировал: «Мальчику назначено комбинированное лечение: операция по реконструкции костей свода черепа и послеоперационная коррекция при помощи краниальных (черепных) шлемов. Операция прошла успешно. После нее – обязательное ношение шлема, это обеспечит анатомически правильный рост костей. Носить шлем нужно 23 часа в сутки. Лечение продлится не менее полугода, на этот период малышу потребуется три шлема».

Как помочь Абубакру?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/106

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Абубакр Рамазанов)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Абубакра Рамазанова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Абубакра Рамазанова;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Абубакр Рамазанов);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.