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Свыше 50 литров крови сдали военнослужащие ЮВО для жителей Кубани

В рамках национального Дня донора военнослужащие одного из соединений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, добровольно сдали кровь для медицинских учреждений Краснодарского края.

Около 100 офицеров, сержантов и солдат соединения откликнулись на обращение станции переливания крови г. Краснодара. После проверки в лаборатории кровь будет передана в медицинские учреждения края.

Донорские акции в ЮВО являются доброй традицией: военнослужащие принимают в них участие регулярно, несколько раз в год.

Источник: https://function.mil.ru/

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Категория: Новости / Здоровье

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