Дешевые лекарства перестанут производить?

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Фармкомпании могут снять с производства слишком дешевые лекарства. При росте стоимости субстанций и невозможности поднять итоговую цену на внутреннем рынке компании будут оценивать возможности дальнейшего производства этих препаратов, рассказал в интервью радио Sputnik директор по развитию "Аналитической компании RNC Pharma" Николай Беспалов.

Семь фармацевтических компаний сообщили Минпромторгу о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов. В зоне риска оказались, в том числе парацетамол, димедрол и ибупрофен.

"Это - серьезная проблема. Нужно разобраться, будет ли это носить массовый характер, потому, на первом этапе с рынка будут уходить производители, которые занимают относительно небольшую долю. Те, кто занимает приличную долю рынка, более устойчивы за счет эффекта масштаба. Если ситуация будет развиваться и дальше в прежнем ключе, подорожание субстанции будет происходить, а цены пересматриваться не будут, это может коснуться достаточно большого количества компаний. Здесь действительно нужно продумать регуляторные меры, чтобы не допустить возникновение дефицита" – считает Николай Беспалов.

Отчаянного, ажиотажного спроса на лекарства ждать не стоит, считает эксперт.

"Мы уже пережили целый ряд ажиотажа. Люди сделали определенные запасы на волне эпидемии, к тому же у населения осталось не так много наличности, чтобы поддаваться каким-то паническим настроением. Если и будет речь о каком-то ажиотаже, это будет касаться очень небольшой группы лекарственных препаратов и категорий пациентов", – отметил Николай Беспалов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/