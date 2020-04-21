Информация для владельцев крупного рогатого скота!

/Здоровье/

Об обязательных исследованиях животных.

Для обеспечения эпизоотического благополучия при содержании, разведении и выращивании крупного рогатого скота (далее – КРС) обязательно необходимо провести ряд исследований, прививок и обработок.

К обязательным исследованиям относятся: исследование на туберкулёз аллергической пробой; исследование на бруцеллез сыворотки крови КРС; исследование крови на наличие вируса лейкоза КРС.

На туберкулёз в обязательном порядке ежегодно должно исследоваться всё поголовье КРС, содержащееся в хозяйствах всех форм собственности (в том числе в личных подсобных хозяйствах граждан). Исследование коров и быков-производителей проводят два раза в год: весной, перед выгоном на пастбище, и осенью, перед постановкой скота на зимнее содержание, а молодняка крупного рогатого скота (начиная с 2-месячного возраста) и скота откормочных групп - один раз в год.

На бруцеллез ежегодно исследуется всё поголовье КРС, содержащееся в хозяйствах всех форм собственности (в том числе в личных подсобных хозяйствах граждан).

В целях своевременного выявления бруцеллеза в благополучных хозяйствах и населенных пунктах в плановом порядке обязательному исследованию на эту болезнь подвергают быков - производителей, коров, и телок старше года, молодняк животных - с 4-месячного возраста.

Для определения благополучия поголовья скота по лейкозу владельцы животных обязаны обеспечить ежегодное однократное проведение клинических осмотров и серологических исследований всех животных старше 6-месячного возраста.

Быки - производители всех категорий хозяйств подлежат исследованию на лейкоз серологическими методами не менее двух раз в год с интервалом 6 месяцев.

Животных, принадлежащих гражданам, проживающим на территории хозяйств или в отдельных населенных пунктах, исследуют на лейкоз одновременно с проведением этой работы на фермах, а также в случаях подозрения на заболевание животных лейкозом.

В случаях выявления животных, инфицированных вирусом лейкоза КРС, их изолируют от общего стада и проводят клинико - гематологические исследования по уточнению диагноза. При отсутствии у инфицированных животных клинико - гематологических изменений, характерных для лейкоза, остальное поголовье данного хозяйства исследуют серологическим методом через 6 месяцев.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора