Врач объяснил, что происходит с вакцинацией

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О полной остановки вакцинации россиян пока речи не идет, из-за коронавируса медучреждения просто скорректировали масштабы.

Так информацию о прекращении плановой вакцинации прокомментировал радио Sputnik врач-инфекционист Алексей Ртищев. По его словам, вакцинация перешла из плановой и массовой в разряд точечной и конкретной.

"Прививки крайне важны. Если мы полностью остановим процесс вакцинации - это может вылиться во вспышки инфекционных заболеваний. Вакцинация проводится по мере возможности лечебных учреждений в каждом конкретном регионе. У нас есть регионы, которые временно приостановили плановую вакцинацию. В случае угрозы каких-то инфекций, вроде клещевого энцефалита, кори или коклюша, то, естественно, эти прививки делать целесообразно", - рассказал врач.

На данный момент нет общего решения Минздрава России по поводу плановой вакцинации граждан. Местные власти могут самостоятельно решать - продолжить прививать людей или нет.

Проблема с вакцинацией россиян возникла из-за распространения коронавирусной инфекции. Некоторые региональные власти посчитали, что людям лучше не ходить в медучреждения за прививками, чтобы не подвергать себя опасности заражения новым вирусом.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/