Дешевые лекарства станут роскошью для россиян

В список "на выход" вошли парацетамол, раствор глюкозы, ибупрофен, димедрол.

Отсутствие поддержки производителей на госуровне и удар по экономике, нанесенный пандемией, похоже, ускоряет вывод еще целого ряда жизненно-важных лекарств с рынка. Российская фарма припугнула и без того близких к обморокам потребителей, что в скором времени прекратит выпуск сразу пяти десятков лекарств из писка жизненно-важных и необходимых (ЖНВЛП) – производить их стало совершенно нерентабельно, субстанции резко возросли в цене, а необходимость соответствия госрегулированию цен вынуждает идти на крайние шаги.

Напомним, все препараты из списка ЖНВЛП должны продаваться по ценам, регулируемым государством, некоторые из которых практически нельзя было менять уже на протяжении последних десяти лет. Еще с лета прошлого года, когда о пандемии никто и не задумывался, в стране начала разворачиваться лекарственная катастрофа – лекарства, как зарубежные, так и российские начали стремительно уходить с российского рынка. Сама затея с госрегулированием цен показала свою полную несостоятельность. Российские компании имеют право индексировать цену лишь раз в год на уровень инфляции, но не более 6%, зарубежные – и того меньше.

В итоге сообщалось, что в прошлом году не состоялся каждый третий тендер на госзакупки - заявок от производителей просто не поступило. В первую очередь, ситуация коснулась препаратов для лечения онкологических заболеваний, некоторых лекарства от кашля, аллергии, сердечно-сосудистых заболеваний. В общей сложности, я рынка ушло около 1000 (!) лекарственных позиций. На днях СМИ сообщали, что не состоялся очередной гостендер – на закупку ряда препаратов от ВИЧ-инфекции.

Тем временем, во время пандемии отток лекарств из аптек продолжился. Так, сегодня днем с огнем не найти синтетического гормона для лечения заболеваний щитовидной железы, некоторых средств от артериального давления. Нет креона и вигантола. На волне паники люди скупили жаропонижающие и противовирусные, до сих пор нигде нет парацетамола. "Знакомой с подтвержденным диагнозом ковид прописали препарат калетра – его нет абсолютно нигде", - рассказывает житель Ефремова Сергей Чурилов.

По-прежнему нет препаратов для тяжелобольных пациентов с муковисцидозом, среди которых большинство – дети. В соцсетях люди сообщают о том, что пропали препараты теопек и азатиоприн, ингаляционный колистин, липримар… Жертвой пандемии стали люди с тяжелыми ревматическими заболеваниями: из аптек исчез серьезный препарат плаквенил для таких больных, который в мире исследуется (пока с весьма переменным успехом и массой побочных) от короны.

Но на этом наши беды не кончились. Сразу несколько российских фармкомпаний уведомили Минпромторг, что скоро собираются прекратить выпуск препаратов дешевого сегмента. В список "на выход" вошли и без того отсутствующий парацетамол, раствор глюкозы, ибупрофен, димедрол. Например, парацетамол наши компании должны отдавать государству по 10,1 рубля, а только его себестоимость обходится в 16,46 рубля; ибупрофен должен продаваться дороже 12,05 рубля, а выпуск обходится в 17,21 рубля. Субстанции (своего производства субстанций в России практически нет) в связи с изменением курса валют подорожали. И, к примеру, килограмм субстанции для ибупрофена теперь стоит не 22, а 28 долларов. Некоторые производства уже бросили работать себе в убыток.

Недавно правительство решило сделать некоторые поблажки при регистрации цены на препараты из ЖНВЛП, позволив перерегистрировать их до конца 2020 года. При этом стоимость инновационных препаратов не должна превышать их цены за рубежом, а к цене аналогов будет применяться понижающих коэффициент. Также цены не могут превышать уже существующие. Возможно, эти правила еще поменяют, но исправить ситуацию уже вряд ли удастся. Так, зарубежные производители принимали решение о выводе с рынка, взвесив все за и против – и если они согласятся вернуться, это займет не менее двух лет. Но пока они не соглашаются, и ситуация с некоторыми жизненно-важными препаратами решается исключительно в ручном режиме. "Сегодня единственно возможное решение: дать право производителю ходатайствовать об изменении цены, предоставляя объективные доказательства изменения ситуации. Одно из последних постановлений Правительства РФ N 441 позволяет поднимать цену на лекарство (это если лекарство исчезло из-за цены), но мы должны сообщать, что есть трудности с доступностью. Других путей пока нет", - говорит глава общероссийской Лиги Пациентов Александр Саверский.

…Забавно, что лишь 16 апреля Ассоциация российских фармпроизводителей выступила с официальным заявлением, что перебоев с лекарствами нет и не ожидается. "Мы располагаем достаточными запасами препаратов и сырья, созданы все необходимые резервы", - заявил глава Ассоциации Виктор Дмитриев. Он заверил, что все препараты для симптоматического лечения, жаропонижающие, противовирусные есть в наличии. А некоторые наши производители начали поставку интерферонов в страны Юго-Восточной Азии.