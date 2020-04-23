Как выбрать матрас

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Для того чтобы сон был здоровым, спокойным, сладким, важно позаботиться о покупке качественного матраса. И выбор – дело непростое.

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В зависимости от типа конструкции возможны пружинные и бес пружинные матрасы. Пружинные бывают с зависимыми и независимыми пружинами. Более удобны модели с независимыми блоками. Изолированные друг от друга пружины идеально подстраиваются под форму тела.

Бес пружинные матрасы – это блок из искусственного либо натурального латекса, кокосового волокна и разнообразных синтетических высокотехнологичных материалов. Надувные и водяные матрасы- это также бес пружинные модели.

В зависимости от материала наполнения возможны различные конструкции. Латекс – природный материал, который отличается упругостью и гипоаллергеностью. А еще – анатомичностью. Латекс гигиеничен, он гарантирует хорошую поддержку позвоночника.

Кокосовая койра представляет собой эластичный и прочный материал, который также гипоаллергенный. Здесь следует выделить высокие бактерицидные свойства. Его успешно используют как наполнитель для жестки матрасов.

Еще один материал – пенополиуретан. Здесь следует выделить высокие показатели эластичности. Кроме того, хорошая воздухопроницаемость, гипоаллергенность – не мене важные положительные характеристики.

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Евгений Счастливый