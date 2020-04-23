/Здоровье/
В Каневском районе благодаря принятым прокуратурой мерам семь местных жителей, больных активной формой туберкулеза, принудительно госпитализированы
Прокуратура Каневского района в ходе надзора в сфере исполнения законодательства о здравоохранении установила, что семь местных жителей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере с активной формой туберкулеза, неоднократно нарушали санитарно-противоэпидемический режим, а также уклонялись от лечения болезни.
По данным фактам прокурор района в интересах неопределенного круга лиц в Каневской районный суд направил административные исковые заявления о принудительной госпитализации указанных граждан.
По результатам рассмотрения судом исковых заявлений требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время данные лица госпитализированы на принудительное лечение.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/