Японская техника поможет найти цель в жизни

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Если все ваши планы рухнули, пережить неудачи, открыть в себе новые таланты и найти свое призвание поможет икигай. Об этой японской технике рассказала в интервью радио Sputnik психоаналитик Элен Мурашкина.

Многие наши планы зачастую навязаны нам социумом, чьим-то желанием, в итоге даже когда мы подходим к их реализации, не всегда чувствуем удовлетворение. Поэтому если такие планы рушатся, не стоит расстраиваться. Лучше попробуйте создать что-то новое в вашей жизни с помощью японской техники икигай, рассказала в интервью радио Sputnik психоаналитик Элен Мурашкина.

"Эта техника очень простая. Нужно задать себе несколько вопросов, и исходя из того, какие ответы вы получите, вы сможете построить целую систему своих планов. Нужно понять, что вам больше всего в жизни нравится. Выписать на бумагу все, что вы любите и вам нравится делать. Также важно понять, что вы умеете делать хорошо. Очень важно, что из этого всего может принести пользу людям, тогда мы можем это кому-то предложить, найти свою аудиторию, которая будет вас слушать, если вы, например, пишите стихи или музыку, смотреть, если вы рисуете, покупать, если вы что-то делаете своими руками. То есть вы сможете это монетизировать. Даже освоить новую профессию можно по этому принципу. Когда вы делаете что-то, что приносит вам удовольствие и радость, это дает вам энергию, делает вас счастливым, наполненным. И если по каким-то мировым, не зависящим от нас историям, что-то будет нарушено, вы всегда сможете начать что-то новое", – сказала Элен Мурашкина.

Икигай поможет найти занятие, в котором вы преуспеваете, потому что обладаете необходимыми компетенциями или потому что у вас есть способности. При этом нет волшебной таблетки, которая поможет перестать бояться начать делать что-то новое.

"Бывают страхи, которые нас оберегают, когда мы, например, не кладем палец в огонь. Бывает, что боится внутренний ребенок. Боится заявить о себе, подать резюме на новую работу, боится, что в мире не осталось работы. Страхи бывают абсолютно разные, лучше разбираться с ними у специалиста", – считает Элен Мурашкина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/