Как в условиях коронавируса бесперебойно получать льготные лекарства?

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Лига защитников пациентов направила в Минздрав свои рекомендации.

Сегодня, в условиях распространения коронавирусной инфекции в России, у пациентов с хроническими заболеваниями возникают вопросы, связанные с получением необходимой медицинской помощи и льготных лекарственных средств: лечебные учреждения перепрофилированы, людям рекомендовано переносить плановые приемы у специалистов и не выходить из дома. Несмотря на то, что Министерством здравоохранения РФ 19 марта 2020 года выпущен приказ №198н, предусматривающий обеспечение возможности дистанционной (в форме электронного рецепта) выписки лекарственных препаратов, а также выписки рецептов со сроком действия до трех месяцев, четкого алгоритма, отвечающего на все вопросы, пока не разработано. «Лига защитников пациентов» направила в Министерство здравоохранения РФ свои рекомендации. Ключевым пунктом является создание горячих линий в субъектах РФ, которые помогут правильно и бесперебойно маршрутизировать пациентов.

Вчера, во время своего совещания с членами Правительства РФ, Владимир Путин, президент РФ, отметил: «Очевидно, что основные силы медицины мы направляем сейчас на борьбу с коронавирусом. Но, к

сожалению, никто не властен отменить иные опасные болезни: сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. Мы не можем бросить таких больных... Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди должны получать всю необходимую помощь».

Александр Саверский, президент «Лиги защитников пациентов», на своей странице в социальной сети опубликовал предложенный алгоритм по введению дистанционного обеспечения лекарствами пациентов из группы повышенного риска, чтобы сократить число обращений в ЛПУ, а также применить на дому стационарозамещающие технологии, когда это возможно:

К гражданам из группы повышенного риска от коронавируса относятся лица старше 65 лет и/или с тяжелыми хроническими заболеваниями (включая инвалидов I и II группы, детей-инвалидов), при которых инфицирование коронавирусом может, с повышенной степенью вероятности, привести к смерти. За лекарственным обеспечением данные граждане могут обратиться в медицинскую организацию, к которой они прикреплены.

В поликлиническом учреждении назначается ответственное лицо за лекарственное обеспечение указанных в п.1 лиц, и создается горячая линия по вопросам выписки и обеспечения лекарственными препаратами указанных граждан.

Горячая линия медицинской организации принимает запросы граждан о лекарственном обеспечении и информирует о дальнейших действиях пациента в процессе получения лекарственных препаратов.

Информация о горячей линии и порядок лекарственного обеспечения размещается на сайтах медицинских организаций и в местных СМИ.

Сотрудники горячей линии принимают заявки от пациентов на выписку рецептов льготных и на лекарства без льгот, проверяют прикрепление граждан и передают эти данные в регистратуру.

Регистратура сортирует обратившихся пациентов по лечащим врачам и доводит до них сведения о заявке пациента. Также регистратура готовит и передает врачам список прикрепленных к ним пациентов, подпадающих под п.1 настоящего Порядка.

Медицинская сестра лечащего врача отслеживает запись пациентов к лечащему врачу, и связывается с записавшимися пациентами из группы, указанной в п.1, уточняя, связан ли визит с выпиской лекарств. В случае подтверждения, она договаривается о том, что лекарство может быть назначено дистанционно, о чем она также сообщает лечащему врачу.

Лечащие врачи медицинских организаций составляют список пациентов из числа прикрепленных к ним граждан согласно п.1, нуждающихся в лекарствах, и график их обеспечения, и передают эти данные ответственному лицу своей организации. Лечащие врачи оценивают поступающие на горячую линию запросы от пациентов, при необходимости связываются с пациентами дистанционным способом, уточняют и делают назначения, заносят его в медицинские карты и передают сведения о назначении ответственному лицу.

9. Ответственное лицо формирует план лекарственного обеспечения так, чтобы по поступающим обращениям пациенты могли получить льготные лекарства не позднее 5 рабочих дней с момента обращения, а по назначениям врачей по мере необходимости. Рецепты на лекарства без льгот или льготные с 50% скидкой должны

доставляться пациентам в течение 2 рабочих дней после поступления обращения пациента.

Ответственное лицо обеспечивает выписку льготных и не льготных рецептов на основании поступивших от врачей заявок.

По льготным рецептам доставка на дом лекарств организуется ответственным лицом с привлечением курьеров, включая волонтеров. При отсутствии льгот на дом гражданина из числа лиц, указанных в п.1, доставляется рецепт на лекарство.

Лица, получающие лекарства для доставки, несут материальную ответственность за них, о чем они делают запись в специальном журнале учета выдачи лекарств, где также делают отметку после доставки.

Горячая линия проверяет факт доставки лекарств и рецептов и сообщает об этом ответственному лицу.

Волонтерам, доставляющим рецепты без льгот или с 50-ти процентной скидкой, рекомендуется обеспечить доставку сначала рецепта, а потом, получив от пациента необходимые на лекарство деньги, и сами лекарства. Волонтеры несут личную ответственность за полученные деньги и лекарства.

Ответственное лицо формирует отчеты о дистанционном лекарственном обеспечении и представляет их главному врачу медицинской организации.

В субъекте Российской Федерации создается горячая линия, информирующая граждан о порядке лекарственного обеспечения в медицинских организациях субъекта РФ и номерах горячих линий в медицинских организациях субъекта.