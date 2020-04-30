Пивовары задумались о создании антисептиков

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Компания Carlsberg Group, выпускающая в России пиво "Балтика", думает о переформатировании заводов под производство антисептиков для рук.

Об этом рассказала в интервью Sputnik представитель компании Надежда Овсянникова.

Производством антисептиков в России Carlsberg Group решили заняться после новой инициативы Минфина. Министерство подготовило проект закона, который позволит пивным компания выпускать средства дезинфекции спиртовых отходов для безалкогольных напитков и этилового спирта.

Пивной бизнес России не ждал таких мер от правительства, но все равно очень рад, что получит возможность помочь в победе над коронавирусом COVID-19, рассказала старший директор по корпоративным коммуникациям региона Восточная Европа Carlsberg Group Надежда Овсянникова.

"Инициативу Минфина о предоставлении временного разрешения на производства санитайзеров- мы поддерживаем. Это позволит многим компаниям снабдить средствами дезинфекции и своих сотрудников и внешнюю аудиторию, если будет хватать мощностей. Что касается "Балтики", то мы сейчас изучаем техническую возможность изготовления таких средств на заводах компании. Инициатива неожиданная и нам надо подумать, как перестроить производство для этого", - рассказала представитель Carlsberg Group.

Если проект одобрят, то производить антисептики в России сможет любая пивоваренная компания, которая будет соблюдать особые правила. В Минфине говорят, что дезинфицирующие средства должны производится на некоммерческой основе, и все данные о произведенных объемах должны фиксироваться в Единой государственной автоматической системе учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

Carlsberg Group пока не могут сказать, как быстро, после принятия документа, они смогут начать выпускать антисептики. Представитель компании Надежда Овсянникова в интервью радио Sputnik рассказала, что в Дании они уже помогали с производством дезинфекторов, а, значит, и России смогут.

"Могу сказать, что подобные инициативы уже успешно реализуются за рубежом. Например, в марте компания Carlsberg Group передала заводу в Дании достаточно большой объем винной основы сидра. Это сырье было переработано в средство для дезинфекции рук", - рассказала представитель компании.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/