Роспотребнадзор назвал прорывной технологию российско-японских экспресс-тестов на коронавирус компании EMG

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Глава Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач Анна Попова назвала экспресс-тестирование на наличие возбудителя коронавирусной инфекции принципиально важным фактором, в особенности для обеспечения безопасности работников предприятий непрерывного цикла.

«Принципиально важным, самым основным является тестирование на наличие возбудителя, а не на наличие антител, – заявила Анна Попова в эфире канала Россия-24. – Нужно выделить тех, у кого уже есть антитела, и кто в ближайшее время абсолютно точно заболеть не должен, но важно выделить все-таки тех, у кого сегодня может быть вирус. Для этого в самом деле нужно делать экспресс-тесты. Особенно, когда появляется один инфицированный, нужно срочно обследовать всех контактных».

Глава Роспотребнадзора высоко оценила потенциал использования мобильных лабораторий для экспресс-тестирования на коронавирус, разработанные российско-японской компанией EMG при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«То, о чем говорил Кирилл [Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ], я считаю, что это прорывная технология, которая сегодня уже используется и не требует каких-то дополнительных организационных мероприятий, может использоваться практически в режиме онлайн. Мы знакомы с этой технологией, и сегодня мы считаем ее достаточно перспективной и передовой», - заявила Анна Попова.

Российско-японская инновационная система экспресс-диагностики, разработанная компанией EMG, портфельной компанией РФПИ, является одной из самых быстрых и точных в мире и позволяет получать результат за 30 минут. Линейка тест-систем адаптирована как для стационарных лабораторий, так и для не имеющих аналогов портативных мини-лабораторий (небольшой чемодан), и готова к применению как в больницах, так и в любых публичных учреждениях (школы, офисы, аэропорты, вокзалы). EMG уже получила заказы на 2 миллиона российско-японских тестов на коронавирус от 40 российских компаний. Тесты EMG также доступны жителям Москвы и Московской области бесплатно в рамках совместного проекта с Яндекс.

В середине марта РФПИ инвестировал в российскую компанию ООО "Медпромресурс" (сейчас называется "Эвотэк - Мирай Геномикс" и работает под брендом EMG), созданную для продвижения новой российско-японской диагностической системы по выявлению коронавируса. Партнерами фонда в этой компании стали японская К. K. Mirai Genomics и "Генетические технологии". Система получила одобрение Росздравнадзора для применения в России.

По данным РФПИ, росийско-японская система диагностики EMG, является одной из самых быстрых и точных в мире, позволяя получать результат за 30 минут с точностью более 99,9%. Тесты EMG основаны на методе изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции. — прим.ред), но сокращает время тестирования более чем в четыре раза. Линейка тест-систем адаптирована как для стационарных лабораторий, так и для уникальных, не имеющих аналогов переносных портативных мини-лабораторий. Совместно с Яндексом реализуется проект по проведению выездного тестирования на дому.

Источник: Российский фонд прямых инвестиций Пресс-секретарь