Больнице в Сочи пожертвовали аппараты ИВЛ

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Инфекционная больница №2 в Сочи получила аппараты искусственной вентиляции лёгких.

На данный момент Россия занимает 8 место в мире по количеству заразившихся COVID-19. В медорганизации региона с подозрением на коронавирус за все время обратились более трех тысяч человек. Чтобы поддержать борьбу с пандемией, российские благотворители и предприниматели жертвуют средства для борьба с пандемией.

Основатель инвестиционного фонда Botan Investments и один из директоров компании Snapchat Виктор Шабуров пожертвовал средства на приобретение 2 аппаратов искусственной вентиляции лёгких для инфекционной больницы №2 в Сочи, на которую сейчас приходится самая большая нагрузка в Краснодарском крае по количеству больных, нуждающихся в вентиляции лёгких.

"Мы выражаем благодарность и признательность Виктору Шабурову за оказанную финансовую поддержку нашему лечебному учреждению. В этот непростой период пандемии новой коронавирусной инфекции люди ведут себя по-разному. Замечательно, что есть неравнодушные люди, готовые прийти на помощь медицинским учреждениям.", - прокомментировал главный врач Инфекционной больницы №2 в г.Сочи Завора Дмитрий Леонидович.

"Идея сделать пожертвование возникла после прочтения статьи о том, как богатые россияне массово покупают аппараты ИВЛ из страха перед коронавирусом, чтобы в случае чего лечиться у себя на дому. Это выглядит не очень хорошо. Во-первых, это оборудование, скорее всего, будет простаивать без дела. Во-вторых, такие действия создают дефицит на рынке и затрудняют покупку ИВЛ больницами, где в них есть реальная необходимость. В-третьих, если аппараты все же понадобятся, владельцы начнут переманивать персонал из медицинских учреждений, потому что самостоятельно ими воспользоваться никто не сможет", – рассказал Виктор Шабуров.

В настоящее время в некоторых регионах России существует нехватка ИВЛ. Чтобы восполнить дефицит, учреждениям здравоохранения приходится заказывать аппараты из-за рубежа с наценкой. Ситуацию осложняет общий ажиотажный спрос на оборудование и ограничения на экспорт в условиях карантина. На этом фоне тревогу вызывает и тот факт, что частные лица в России начали скупать дорогостоящие аппараты ИВЛ для личных нужд.