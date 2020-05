Имплантация и протезирование зубов в Москве

/Здоровье/

В современном мире проблема отсутствия большинства или даже нескольких зубов весьма актуальна. Причем, не только в пожилом возрасте приходят люди к врачам, но и молодые. Восстановление зубов необходимо в обязательном порядке.

Это позволит вернуть психологический комфорт, а также появится возможность полноценно питаться. Кроме того, нормализуется работа зубочелюстной системы, становится возможным избавиться от морщин на лице. Профессиональное протезирование зубов в москве в AMERICAN DENTAL – это именно то, что вам нужно. Здесь предлагают новые методы имплантации, которые позволят вам быстро забыть о проблемах с отсутствием зубов.

Со всеми услугами вы сможете ознакомиться в свободное время, удобно устроившись у экрана монитора и даже не выходя из дома. На сайте все удобно размещено в соответствующих разделах. Поэтому без лишней траты времени вы сможете изучит предложения и сделать выбор. Для вас – новые методики имплантации – All on 4 и All on 6. Вы сможете восстановить зубы буквально за один день. Для вас – скуловая имплантация. Вы сможете узнать цены и убедиться в том, что они адекватны. Также вы сможете прочитать отзывы тех, кто уже обращался к специалистам и решил поделиться своими впечатлениями. Все остаются довольны качеством обслуживания, безупречным сервисом и результатами работы настоящих профессионалов.

Качественная имплантация зубов в москве может быт одноэтапной, а также «Все на 4» или «Все на 6». Здесь возможна и базальная, а также комплексная имплантация. А еще – классическая двухэтапная. И каждый вид – со своими положительными характеристиками. На сайте вы сможете узнать более подробно о каждом из видов и сделать верный выбор. Специалисты подскажут вам, что в вашем случае наиболее предпочтительно.

Протезирование зубов на четырех имплантах применяется для поддержки протеза, который рассчитан на весь зубной ряд. Здесь используется четыре дентальных импланта, два из которых – на фронтальную зону и еще две приходятся на боковую, по одному импланту с каждой из сторон. Из положительных характеристик метода протезирования all-on-4 следует выделить сокращение количества имплантов, а также возможность немедленного протезирования. Оперативно восстанавливается эстетика и функциональность зубов.

Протезирование на шести имплантах не менее востребовано. Технология all-on-6 изменяет подход к использованию моделей имплантов. В данной технологии применяют односоставные конструкции, с особым дизайном и типом резьбы. Их устанавливают в глубокие отделы костной ткани, цепляют скуловую кость и силовые линии черепа. Подобные импланты прочны, стерильны.

Евгений Счастливый