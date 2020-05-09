Мальчику из станицы Новодмитриевская срочно нужна помощь!

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Владислав Нартайлаков, 15 лет, Краснодарский край, станица Новодмитриевская.

Необходимо:60 800 руб. на лекарственный препарат «Гианеб» и медицинское оборудование небулайзер.

Влад Нартайлаков из кубанской станицы Новодмитриевской — мечта, а не сын. По весне на мотоблоке работает, помогает родителям вспахать 40 соток под огород. В свободное время на фортепиано играет и даже получил Шопеновскую премию. По выходным вместе с родителями ходит в местную евангельскую церковь. Нартайлаковым есть о чем молиться. О здоровье Влада, его брата Славы и сестры Риты.

У троих детей в этой семье муковисцидоз.

Каждый ребенок в семье Нартайлаковых — отдельная тема для гордости и слез. И повод для веры.

Светлана уверовала, когда, похоронив старшего сына, родила Славу. И сразу узнала про диагноз - муковисцидоз. И про то, что с этой болезнью долго не живут — задыхаются. Вязкая мокрота забивает легкие человека, страдают органы пищеварения. Жить можно только на антибиотиках. Про Славу московские врачи сказали, что до 13 лет он не доживет. Сейчас ему 27. Женился недавно. «Спорт его вытянул. Мальчишкой стал заниматься пауэрлифтингом. Недавно мастера спорта получил», - объясняет Светлана.

Потом в семье появилась дочь Рита, и молиться научился муж Светланы Рашит. Поверил в Христа, когда на соседском мотоцикле летел с задыхающейся двухмесячной дочкой в больницу. Думали - это конец, а она выжила. Теперь Рите 23, учится на врача. Хотела стать пульмонологом, но душит болезнь. «Как принимать пациентов, когда беспрерывно мучает кашель и открывается кровотечение? Маргарите обещал помочь с лекарствами другой фонд».

Третий сын Денис стал исключением и родился здоровым. Ему 19 лет. Учится на геодезиста.

И вот Влад. Самый младший. И самый трогательный, со своими незатейливыми мальчишечьими мечтами. Хотел гироскутер — и купил его. С той самой Шопеновской премии. Еще у Влада овчарка Спартак. И планы обзавестись попугаем. В свои 15 он умеет печку растопить, дрова наколоть, помочь родителям в огороде.

А у Светланы с мужем главная в жизни забота — как на всех детей раздобыть лекарства. Годовая терапия для Влада и Риты стоит как их старенький требующий ремонта турлучный домик.

Нартайлаковы конечно молятся и верят, но еще и вкалывают с самого рассвета в своей теплице, держат хозяйство. Светлана ездит в Краснодар, где подрабатывает в охране Кадетского училища. Рашит работает на стройках. Но денег катастрофически не хватает.

Сейчас Владу, у которого в последних анализах обнаружена синегнойная палочка, необходим препарат для ингаляций «Гианеб». Именно он помогает парню дышать. И нужен ингалятор. Все вместе — 60 тысяч рублей.

Для семьи Нартайлаковых такая сумма — еще один повод посадить побольше огурцов в теплице и расширить поголовье кроликов.

Для нас всех — это повод не пройти мимо.Ссылка на сбор на сайте фонда "АиФ. Доброе сердце": http://dobroe.aif.ru/need_help/?t=1&page=1&id=20204

Источник: Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце»