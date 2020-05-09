Фонд «Вольное Дело» установил бесконтактные санитайзеры в общественных местах Усть-Лабинска

/Здоровье/

Фонд «Вольное Дело» установил приборы для бесконтактной обработки рук и измерения температуры в общественных учреждениях Усть-Лабинска — в здании городской администрации, управлении социальной защиты, на почте, в полиции, социально-педагогическом колледже, пенсионном фонде и центре занятости населения. Все организации также получили от фонда партию медицинских масок.

Новые технологичные санитайзеры разработаны учебным центром «ТехноCпейс», открытым фондом «Вольное Дело» в 2019 году, и компанией «Прогресс Агро». Прибором легко пользоваться — он измеряет температуру тела и, если человек здоров, выдает ему на руки порцию антисептика. Если температура выше 37°C, на приборе загорается красная лампочка. Это сигнал о том, что человеку нужно пройти полноценное медицинское обследование.

Один прибор содержит три тысячи порций антисептика и состоит из алюминиевого корпуса (этот металл обладает бактерицидными свойствами), электронной схемы и диспенсера с дезинфицирующим гелем. Нестандартные пластиковые детали санитайзера напечатаны в «ТехноСпейсе» на 3D-принтере. Дезинфицирующий гель для обработки руки произведен и безвозмездно предоставлен крестьянско-фермерским хозяйством «Сокольский». Первые образцы санитайзеров были в апреле установлены в продуктовых магазинах района.

«Специалисты «ТехноСпейса» меньше чем за две недели разработали уникальный прибор. Установка этих санитайзеров в общественных местах позволит снизить темпы распространения инфекции и защитить жителей Усть-Лабинского района», — сказала президент фонда «Вольное Дело – Юг» Тамара Румянцева. Специалисты «ТехноСпейса» отмечают, что разработкой уже заинтересовался малый бизнес.

Источник: http://volnoe-delo.ru