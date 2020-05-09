В больнице Салавата из-за опухоли мозга скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов, которого, по словам его родственников, отказывались госпитализировать из-за действующего режима самоизоляции.

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О гибели юноши в Instagram сообщила его сестра.

Студент из Стерлитамака Ранэль Шамсутдинов в апреле стал жаловаться на головные боли, родные думали, что он нервничает из-за дистанционного обучения. Позже МРТ показало опухоль головного мозга. В больнице студента отказались принять из-за карантина. Его родственники записали видеообращение к властям, которое опубликовала «Комсомольская правда — Уфа». После этого юношу приняли в больницу Салавата, где он попал в реанимацию. Его должны были перевезти в Уфу для проведения операции, но он впал в глубокую кому.